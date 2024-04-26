Больше 5 тыс школьников Солнечногорска примут участие в акции «День добрых дел»

27 апреля в городском округе Солнечногорск пройдет «День добрых дел». В областной акции, запущенной по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, примут участие более 5 тыс. школьников, а также их родители и учителя, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятия, в которых примут участие ребята, разделены на три основных направления: физический труд, спорт и экскурсии. Так, в рамках направления «Физический труд» учащиеся высадят почти 300 молодых саженцев вблизи школ и в парках Солнечногорска. Кроме того, порядка 500 школьников приведут в порядок территорию памятников и мемориалов, братских могил.

Почти 150 учащихся навестят пожилых людей и инвалидов, кто в первую очередь нуждается во внимании и заботе. Они окажут всю необходимую помощь по хозяйству.

В рамках «Дня добрых дел» юные солнечногорцы подготовили концертную программу и для бойцов СВО, проходящих реабилитацию в Тимоновском госпитале. Для участников военной операции школьники передадут письма со словами поддержки и сладости от студентов-поваров колледжа «Подмосковье».

Также в этот день для детей пройдет целый ряд активностей — экомарафоны и квесты, уроки мастерства, фотоконкурсы, спортивные эстафеты, экскурсия на местное предприятие по производству напитков.

«Предстоящая суббота станет заключительным днем месяца чистоты и благоустройства — коммунальные службы приводят в порядок улицы города, на центральных площадках состоятся субботники с участием неравнодушных горожан. Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Воробьева 27 апреля объявлен «Днем добрых дел», в рамках которого наши дети смогут внести свой вклад на благо жителей и в целом всего муниципалитета», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках областной акции на территории центрального парка будет объявлен сбор гумпомощи для участников СВО и гражданского населения. Солнечногорцы могут принести продукты, средства личной гигиены, одежду, маскировочные сети, носилки и много другое. Начало мероприятия в 10:00.

Для всех участников областная акция «День добрых дел» завершится дворовыми играми и развлекательной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.