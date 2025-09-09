Больше 100 тысяч: в РФ предложили блокировать лудоманов для их же безопасности

Общественное движение «Зов Народа», действующее в масштабах нескольких регионов, направило в Госдуму обращение с предложением рассмотреть возможность введения блокировки аккаунтов на сайтах онлайн-казино и букмекерских контор для игроков, чьи чистые убытки достигли или превысили 100 тысяч рублей за год, сообщает Life.ru .

По их мнению, при достижении этого порога учетная запись должна быть заблокирована автоматически и навсегда.

Согласно тексту обращения, предлагается обязать операторов азартных игр внедрить автоматизированную систему мониторинга, позволяющую отслеживать игровые операции в режиме реального времени. Когда игрок приблизится к лимиту убытков на 70-80%, ему должно быть отправлено предупреждение. Для исключения возможности создания новых аккаунтов предлагается использовать различные способы идентификации, включая систему ЕСИА.

В качестве целей данной инициативы указываются: ограждение граждан, особенно наиболее уязвимых, от финансовых потерь; снижение социальной напряженности посредством сокращения числа семей, находящихся в кризисной ситуации; стимулирование социальной ответственности компаний, предоставляющих азартные игры.