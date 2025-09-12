сегодня в 17:35

Больше 1 тыс россиян поучаствовали в выборах глав регионов в Москве

Больше одной тыс. человек поучаствовали в выборах глав регионов России на экстерриториальных участках в Москве. Многие жители страны стараются голосовать как можно раньше, перед работой, рассказал журналистам председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, сообщает РИА Новости .

Множество россиян поучаствовали в выборах в первый час работы участков.

В июле Московская городская избирательная комиссия ответила на просьбу коллег из Курской области. Они просили сделать участки для голосования иногородних граждан за глав регионов во время единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Были сформированы 14 подобных участков в Москве.

Губернаторов выбирают в Татарстане, Коми, Чувашии, Краснодарском, Камчатском, Пермском краях, Калужской, Архангельской, Брянской, Иркутской, Ленинградской, Курской, Костромской, Ростовской, Новгородской, Тамбовской, Оренбургской и Еврейской автономной областях. В Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.