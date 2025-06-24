Больше 1 100 долгожителей Пушкинского округа получили подарки к юбилею

Жители Московской области, достигшие 80 лет и старше, получают от региона памятные подарки, приуроченные к юбилею. Только за первое полугодие 2025 года в Пушкинском округе поздравили более 1 100 человек, в том числе трех долгожителей, отпраздновавших 100-летие, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Как сообщил начальник местной соцзащиты Роман Соловьев, столетним юбилярам, помимо подарков, положена разовая денежная выплата — 5 тысяч рублей.

По данным Минсоцразвития региона, всем юбилярам вручается Жостовский поднос — один из символов подмосковного народного промысла. Женщинам с 90-летия дарят также павловопосадский шерстяной платок, а мужчинам от 95 лет — плед из Шуи.

Подарки доставляют по согласованному адресу в день рождения или в удобное для получателя время. Дополнительных заявлений подавать не нужно, если человек давно зарегистрирован в Подмосковье. Недавно переехавшим следует подать заявку на портале госуслуг: uslugi.mosreg.ru.

Заявление принимается за месяц до или в течение года после юбилея. Получить консультацию можно по номеру 122 (добавочный 6) или в Telegram-чате «Социалка.Пушкино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина – ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ – ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.