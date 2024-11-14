Большая тревожность и «новая нормальность»: повлияла ли СВО на жизнь россиян

Подавляющее большинство (83%) опрошенных россиян утверждают, что спецоперация на Украине либо совсем не повлияла на их повседневную жизнь, либо повлияла лишь в незначительной степени. Такие данные следуют из доклада Института социологии ФНИСЦ РАН «Российская повседневность сегодня: по материалам социологического мониторинга», который презентовали на пресс-конференции в ТАСС .

Вместе с тем социологи отметили, что уровень тревожности в российском обществе до сих пор находится на высоком уровне. Однако россияне продолжают «психологически адаптироваться» не только к последствиям обострения ситуации в мировой политике, но и к «определенным внутренним трудностям», вызванными СВО.

Вместе с тем ощутимо снижается число граждан, которые считают нынешнюю ситуацию катастрофической или по меньшей мере кризисной. В то же время количество россиян, воспринимающих происходящее как «новую нормальность», увеличивается.

Участие в исследование приняли жители 22 российских регионов, в том числе двух мегаполисов.