Большая праздничная программа ждет жителей Ступина на День Победы

Рабочую встречу провел глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. В центре обсуждения — инициативы, направленные на поддержку ветеранов, и мероприятия, посвященные знаменательной дате.

Большая часть ремонтных работ и приобретения выявленных потребностей ветеранов выполнена. Среди просьб — замена газовой плиты, покупка мебели и бытовой техники.

Особое внимание уделено состоянию мемориалов. В преддверии 9 Мая планируется капитально отремонтировать 9 памятников, 71 будет приведен в порядок в рамках текущего ремонта. На территории кладбищ находятся 8 памятников участникам Великой Отечественной войны и 4 могилы Героев Советского Союза. За каждым памятным местом закреплены ответственные лица, согласно графику все работы завершатся до 15 апреля.

С 3 мая запланировано проведение патриотических акций, реконструкции боя, экскурсий и молодежных форумов, которые объединят жителей всех возрастов вокруг героического наследия нашей страны.

День Победы начнется с торжественного парада на площади, в котором примут участие воинские части, воспитанники военно-патриотических клубов. После парада запланировано возложение цветов к памятникам в сквере Героя Советского Союза В. Ф. Полякова, концертная программа на площади, выставка современной техники, зрелищное лазерное шоу. Параллельно с этим в парке Островского пройдет интерактивная программа, которая завершится кинопоказом военного фильма.

На территории округа будут размещены информационные стенды на остановках, рассказывающие о Героях Советского Союза, а также будет создан баннер со ступинской героиней нашего времени, медсестрой, участницей СВО Людмилой Болилой, которая представлена к высокой награде.

Совместная работа администрации округа, депутатского корпуса, общественных организаций, предприятий и учреждений округа, ветеранов и молодежи позволит достойно отметить 80-летие Победы и отдать дань уважения всем, кто ценой жизни заплатил за нашу свободу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.