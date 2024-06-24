«Большая потеря»: Кафельников высказался о смерти комментатора Дмитриевой

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников выразил соболезнования родным и близким умершей комментатора Анны Дмитриевой. Он отметил, что ее смерть — это большая потеря, сообщает NEWS.ru .

«Анна Владимировна — человек, которого я очень уважал и очень сильно любил. Это большая потеря», — сказал чемпион Олимпийских игр.

Анна Дмитриева скончалась 24 июня на 84-м году жизни. Спортсменка занималась теннисом с 13 лет, была заслуженным мастером спорта СССР и 18-кратной чемпионкой Советского Союза. Она завершила спортивную карьеру в 1970-х годах и около 15 лет проработала комментатором на Гостелерадио СССР, а затем — на телеканале НТВ.

Анна Дмитриева в паре с Александром Метревели вела репортажи со всемирно известного Уимблдонского турнира.

С 2015 года комментатор работала на канале «Матч ТВ». Она получила несколько журналистских наград, в том числе премию «Золотой микрофон» и звание заслуженного работника культуры РФ.