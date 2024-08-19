Научно-практическая конференция состоялась в Центральном музее ВВС в Щелкове

Научно-практическая конференция в Центральном музее Военно-воздушных сил (ВВС) России: взгляд на испанскую гражданскую войну и современные угрозы фашизма. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В Центральном музее ВВС России прошла научно-практическая конференция на тему «ВВС Красной армии в период гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.)». Мероприятие было посвящено значению борьбы с фашизмом в современных условиях.

Конференция собрала видных ученых, ветеранов ВВС и МИД, а также представителей зарубежных стран. Они обсудили исторический вклад советских летчиков в борьбу с фашизмом.

С приветственным словом к участникам обратился директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артём Горный. Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и борьбы с фальсификацией истории.

Генерал-лейтенант авиации Валерий Махнин выступил с докладом «Боевые действия ВВС Красной армии в Испании». Он рассказал о ключевых моментах участия советских летчиков в конфликте и их влиянии на развитие военной авиации в последующие годы.

На конференции также выступили потомки участников тех событий. Наталья Тонких поделилась воспоминаниями о своём дедушке, генерал-майоре авиации, Герое Советского Союза Борисе Свешникове. Внук Героя Советского Союза Примо Анджеловича, Александр Джибелли, рассказал о судьбе своей семьи.

Научный сотрудник НИИ (военной истории) ВАГШ ВС РФ Сергей Курепин рассказал о подготовке испанских авиационных кадров в СССР. Старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ЦМ ВВС Андрей Пидгайный доложил об использовании испанского боевого опыта советскими ВВС для дальнейшего развития отечественной авиации.

Члены Совета ветеранов МИД России представили информацию о мемориальной работе Посольства России в Испании и сотрудничестве с Ассоциацией лётчиков-республиканцев. Они подчеркнули важность сохранения исторической памяти, особенно в современных условиях.

Научный сотрудник Музея истории города Обнинска Виктория Козлова рассказала о судьбе испанских детей, которые жили в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны. Председатель общества «Испанский Центр в Москве» Трубкина (Касеро) Маритереза Анхеловна поделилась историей отдельных испанских добровольцев и их детей в СССР.

Полковник Владо Зрнич, ветеран Народно-освободительной войны в Югославии, рассказал о своём опыте борьбы с фашизмом в рядах югославских партизан.

В завершение конференции была открыта тематическая выставка. На ней были представлены редкие документы и фотографии, отражающие героизм советских летчиков в условиях гражданской войны, а также судьбы испанских детей в СССР. Участники смогли увидеть уникальные экспонаты, которые иллюстрируют важные моменты тех исторических событий.

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