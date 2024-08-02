Больных или павших кабанов в Подмосковье не обнаружили несмотря на жару

В Минэкологии Подмосковья подвели итоги работы по мониторингу состояния кабанов в июле. Поиск больных или павших особей ведется с целью недопущения вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, в июле мониторинг осуществлялся с повышенной интенсивностью, поскольку, по данным исследований экспертов, повышенные температуры могут провоцировать вспышки заболеваемости АЧС.

«В июле в регионе наблюдались периоды экстремальной жары. Тем не менее, больных или павших кабанов наши инспекторы не обнаружили», — отметил глава Минэкологии.

Тихон Фирсов добавил, что параллельно осуществлялся мониторинг численности кабанов по городском округам. Больше всего животных зафиксировано в Дмитровском, Можайском округах, а также в Луховицах, самая низкая плотность популяций — в Щелкове, Лотошине и Павловском Посаде, а в Сергиево-Посадском округе кабанов в июле не наблюдали вообще.

Вирус АЧС впервые появился в России в 2007 году и в том же году был занесен на территорию Российской Федерации. До настоящего времени острота проблемы распространения АЧС подтверждается ежегодными вспышками данного заболевания как на фермах домашних свиней, так и в популяциях диких кабанов. Циркуляция вируса АЧС в природных экосистемах превратилась в самоподдерживающийся эпидемиологический цикл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.