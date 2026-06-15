Работа «Единой России» над новой народной программой вызывает реальный отклик у людей, об этом говорит количество поступивших предложений — почти два миллиона, сообщил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета.

В числе основных вопросов, которые поднимают жители, Дмитрий Медведев обозначил демографию, кадровые проблемы, повышение жилищной и транспортной доступности, внешнеэкономические темы, технологическое развитие, вопросы идеологии и безопасности.

Первым из них с точки зрения значимости, по его словам, является демография — об этом неоднократно говорил глава государства, коллеги из Правительства этому тоже уделяют много внимания, пояснил Дмитрий Медведев.

«Наибольшее количество обращений на сайт естьрезультат.рф посвящено поддержке семей с детьми, развитию инфраструктуры для детей, то есть по сути, нашему будущему. Надо сказать прямо: партия уже достаточно давно этим занимается, при этом все шло нарастающим итогом», — отметил он.

Повышение жилищной и транспортной доступности — вторая по популярности тема предложений в новую народную программу «Единой России».

«Нам нужно всю страну обустроить так, чтобы граждане имели равный доступ к основным базовым параметрам, обеспечивающим им нормальную жизнь, то есть это здравоохранение, образование и социальная инфраструктура», — сказал председатель партии.

Он также обратил внимание, что Россия должна развиваться даже в условиях беспрецедентного давления извне.

«Мы с вами понимаем: в ближайшие годы, в ближайшем будущем, во всяком случае, это давление сохранится. Нужно делать все, чтобы даже в таких условиях Россия развивалась, а наши граждане имели достойное качество жизни», — отметил Дмитрий Медведев.

Тему поддержки участников СВО подняла член экспертного совета, Герой России, военный медик и победитель предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье Людмила Болилая. Она предложила обеспечить ветеранов спецоперации приоритетным медицинским сопровождением без ожидания, упростить доступ к санаторно-курортному лечению, а также ввести социальную выплату, сохраняемую за бойцом на период нахождения в госпитале.

Также она сообщила, что жители Московской области внесли в новую народную программу более 150 тысяч идей и инициатив.

«И это не цифра для отчета. Это живые голоса Подмосковья, за каждым наказом — чья-то надежда на то, что в его дворе станет светлее, в поликлинике появится необходимое оборудование, а пробок на дорогах станет меньше, потому что отремонтируют мост. Все это реальные вопросы, которые волнуют людей, которые они обсуждают на кухнях или на детских площадках. Которые мы с ними обсуждали последние несколько месяцев на встречах», — сказала Людмила Болилая.

По ее словам, почти треть инициатив в Подмосковье касаются благоустройства. Около 18% — про дороги и транспорт: люди сигнализируют, где нужно отремонтировать межпоселковую дорогу или, к примеру, пустить новый маршрут автобуса.

«Предложения самые разные, и это значит, люди включились, им не все равно. И теперь наша общая задача — учесть их пожелания при финальной подготовке народной программы», — подчеркнула Людмила Болилая.

Дмитрий Медведев поддержал озвученные на совете предложения, отметив, что «Единая Россия» должна выйти на Съезд в августе с детальной и работоспособной программой. Жители страны ждут от партии абсолютно конкретный документ с отточенными формулировками, которые предстоит воплотить в законопроектах, подчеркнул он.

«Единая Россия» на федеральном уровне сформировала экспертный совет по подготовке новой народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений, СМИ и профсоюзов.

Внести свои предложения в народную программу можно через электронную форму на портале естьрезультат.рф, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья, по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.