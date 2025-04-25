Более тысячи человек написали «Диктант Победы» в Королеве

Каждый год Королев присоединяется к международной исторической акции «Диктант Победы». В этом году она прошла в седьмой раз и была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В юбилейный год исторический диктант в наукограде написали на 33 площадках — в образовательных учреждениях города, музеях, библиотеках, на территории городских предприятий. В акции приняли участие глава Королева Игорь Трифонов, представители администрации, депутаты, ветераны, школьники и студенты королевских учреждений образования, молодые специалисты градообразующих предприятий и организаций разных сфер. На вопросы ответили более тысячи человек.

«Диктант Победы» — это не столько проверка знаний, сколько возможность почувствовать свою причастность к великому историческому наследию нашей страны, ощутить неразрывную связь поколений. Поэтому очень важно, что большая часть участников — молодёжь», — отметил Игорь Трифонов.

Участникам предстояло ответить на 25 вопросов за 45 минут. Вопросы касались не только событий Великой Отечественной войны, но и современной истории, включая специальную военную операцию.

Задания «Диктанта Победы» были переведены на 10 языков, его написали в 90 странах мира. Те, кто отвечает на вопросы онлайн, смогут узнать результаты сразу на сайте. Остальным придется подождать подведения итогов. Победителей наградят дипломами и ценными подарками. Среди призов — посещение парада на Красной площади.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.