Более трех тонн гуманитарного груза собрали в Химках для жителей Курской области

Из городского округа Химки в Курскую область отправили гуманитарный груз, в составе которого медикаменты, продукты питания, одежда, средства гигиены, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего — более 1,5 т самых необходимых вещей. В сборе приняли участие жители, волонтеры, общественники, депутаты, предприниматели. Еще 1,5 кг гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.

«Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать более 3 т самых необходимых вещей», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В округе работает девять пунктов сбора гуманитарной помощи — в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия» и в территориальных управлениях микрорайонов.

Активное участие в сборе грузов принимают депутаты, активисты партии «Единая Россия», волонтёры, жители и общественники.

«В Химках 19 августа пройдет Единый день сбора гуманитарной помощи. Начиная с 12 часов все желающие смогут принести необходимые вещи, канцелярские товары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 т гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.