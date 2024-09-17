Более ста любителей скорости встретились на закрытии мотосезона в Серпухове

У подножия Соборной горы в Серпухове собрались более 150 любителей мотоспорта на закрытии мотосезона 2024. Это несколько поколений гонщиков-опытных и только начинающих, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По традиции участники мероприятия выстроились в колонну, которая затем проехала по улицам Серпухова:Тульская, Калужская, Советская, Горького, Ворошилова. Мотоциклисты разных рангов и классов — это одна команда, полная общих интересов, а главное — дружбы. Самый крупный российский мотоклуб «Ночные Волки» организует закрытие сезона каждый год. Помимо общих съездов, мотогонщики участвуют в патриотическом воспитании молодежи, одни из первых приходят на помощь защитникам на СВО. Среди целого братства есть те, кто добровольно отправился на передовую.

Ряды клуба ежегодно пополняются молодыми ребятами. «Новая школа» мотогонщиков привносит свою культуру, и, конечно, помогает ценить традиции старших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.