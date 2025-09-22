Более сотни можайцев вышли на посадку леса у деревни Красновидово

На мероприятие, организованное в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес» и приуроченное ко Дню работников леса, пришли семьями, целыми коллективами и студенческими группами.

Торжественную церемонию открытия провели заместители главы администрации Можайского округа Мария Азаренкова, Мария Клинских и Денис Потылицын. Они поприветствовали собравшихся и поблагодарили их за готовность внести личный вклад в сохранение природы родного края.

«Такие акции — это очень важно. Каждое посаженное дерево — здоровье наших детей и восстановление экологии и природного богатства Можайского округа,» — отметила в своей речи Мария Азаренкова.

В честь Дня работника лесного хозяйства были вручены награды тем, кто заботится о сохранении зеленых массивов округа.

Для посадки Бородинским филиалом ГАУ МО «Мособллес» был подготовлен участок площадью почти 2 гектара возле деревни Красновидово. Здесь была выполнена подсадка саженцев, то есть тех елочек, которые уже выросли в питомниках и готовы переехать на постоянное «место жительства».

Сотрудники лесничества провели для участников акции подробный мастер-класс на местности. Они показали, как правильно сажать молодые ели с помощью специального инструмента — меча Колесова. Именно эта классическая лесопосадочная техника гарантирует, что саженцы приживутся лучше всего.

К работе дружно приступили представители местных предприятий и общественных организаций, студенты Можайского техникума и множество семейных пар с детьми. Для многих ребят этот день стал первым уроком экологии на практике.

Всего за несколько часов силами участников было высажено более 3000 молодых саженцев ели, которые в будущем станут новым здоровым лесом.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.