Более полусотни организаций вовлечены в деятельность Консорциума РЭО

Российский экологический оператор провел встречу с участниками Консорциума «Экономика замкнутого цикла», ознаменовавшуюся расширением его состава за счет двух новых членов: Калининградского государственного технического университета и РОСБИОТЕХ. Таким образом, общее число организаций, входящих в Консорциум, достигло отметки в 52, сообщила пресс-служба РЭО.

«Сфера управления отходами испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. По нашим оценкам, в течение ближайших трех лет возникнет необходимость в подготовке около 90 тысяч специалистов. Если учитывать смежные отрасли, такие как логистика, банковский сектор и сфера обслуживания, эта потребность может увеличиться в три раза. Для формирования высококомпетентных профессионалов необходимо гармоничное сочетание теоретических знаний и практических навыков. Именно с этой целью и был создан Консорциум, объединяющий 52 участника, включая представителей научного сообщества, ведущие российские университеты, бизнес-структуры, промышленные предприятия и организации, специализирующиеся на переработке отходов. Только совместными усилиями мы сможем добиться существенных результатов», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В ходе заседания, состоявшегося 25 марта, в состав Консорциума были официально включены ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ)».

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был учрежден РЭО в 2021 году. Его деятельность ориентирована на подготовку квалифицированных кадров в области циклической экономики, оказание поддержки преподавательскому составу и научным сотрудникам, а также на внедрение инновационных разработок. В консорциум могут вступать научные и образовательные учреждения, разделяющие принципы формирования циклической экономики. В настоящее время в его состав входят 26 высших учебных заведений, а также отраслевые компании и ключевые игроки индустрии обращения с отходами.