Более половины россиян предпочли получать подарки-сюрпризы
Фото - © Георгий Дзюра / Фотобанк Лори
Опрос среди 3,8 тысячи россиян показал, что 52% предпочитают получать подарки-сюрпризы, а 44% хотели бы заранее знать, что им подарят, сообщает kp.ru.
В преддверии Нового года россияне поделились своими предпочтениями в выборе подарков. Согласно опросу, 52% респондентов признались, что любят получать неожиданные подарки-сюрпризы. Для них важнее внимание и желание близких порадовать, чем сам подарок.
«Люблю делать сюрпризы, все всегда от души. Жаль только, что мой вкус не всегда совпадает с желаниями других», — рассказала участница опроса.
Еще 44% опрошенных оказались более практичными и предпочитают заранее оговоренные подарки. Они считают, что так проще избежать ненужных вещей и разочарований.
«Предпочитаю подарок по договоренности, чтобы не получить ненужные вещи», — поделилась другая участница.
Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое» и отметили, что вообще не любят получать подарки. Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях и мессенджерах, участие приняли 3,8 тысячи человек.
