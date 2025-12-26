Более половины россиян предпочли получать подарки-сюрпризы

Опрос среди 3,8 тысячи россиян показал, что 52% предпочитают получать подарки-сюрпризы, а 44% хотели бы заранее знать, что им подарят, сообщает kp.ru .

В преддверии Нового года россияне поделились своими предпочтениями в выборе подарков. Согласно опросу, 52% респондентов признались, что любят получать неожиданные подарки-сюрпризы. Для них важнее внимание и желание близких порадовать, чем сам подарок.

«Люблю делать сюрпризы, все всегда от души. Жаль только, что мой вкус не всегда совпадает с желаниями других», — рассказала участница опроса.

Еще 44% опрошенных оказались более практичными и предпочитают заранее оговоренные подарки. Они считают, что так проще избежать ненужных вещей и разочарований.

«Предпочитаю подарок по договоренности, чтобы не получить ненужные вещи», — поделилась другая участница.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое» и отметили, что вообще не любят получать подарки. Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях и мессенджерах, участие приняли 3,8 тысячи человек.

