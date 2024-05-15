Более половины площадей под посадку лесных культур подготовили в Подмосковье

В Подмосковье в текущем году подготовили более половины площадей для посадки лесных культур. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Почву под лесные культуры необходимо обрабатывать, чтобы содействовать накоплению и сохранению в ней влаги, препятствовать развитию сорной растительности, заглушающей сеянцы. На данный момент подготовлено 65,7 га, при годовом плане 122,19 га», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В прошлом году в Подмосковье полностью выполнена подготовка почвы под посадку культур в 2024 году на площади 74,30 га.

«В прошлом году мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в 6 раз. Ежегодные акции по посадке леса, включая проводимую 18 мая «Лес Будущего», проходят именно на подготовленных работниками отрасли землях», — уточнил Евгений Агулов.

В Московской области подготовка почвы под посадку лесных культур проводится механизированным способом путем нарезки борозд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.