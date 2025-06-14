Более пяти тонн груза отправят из Солнечногорска бойцам СВО

В городском округе Солнечногорск для бойцов СВО и мирных жителей собрали более пяти тонн дополнительной помощи. Участие приняли администрация муниципалитета, депутаты, Центр Ассоциации ветеранов СВО, педагогическое сообщество, предприятия округа, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках патриотического проекта «Успех в единстве поколений» к сбору гумпомощи присоединились также активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Подмосковья».

«Вместе с молодым поколением готовим к отправке гуманитарную помощь в зону СВО. Всего доставим более пяти тонн груза: коптеры, два мотоцикла, автомобиль УАЗ, генераторы, маскировочные сети, инструменты, автозапчасти, одежда, медикаменты и все необходимые принадлежности, о которых просили наши бойцы», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Сбор гуманитарной помощи в Солнечногорске проводят на регулярной основе. Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Центре Ассоциации ветеранов СВО (ТЦ Солнечный, ул. Красная, д. 22А, 1 этаж).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.