Более двух с половиной тонн гуманитарного груза скоро отправят из Мытищ в Курск

Здесь находится более 2,5 тонны груза, необходимого жителям приграничных районов Курской области, а также нашим бойцам в зоне специальной военной операции. Их основу составляют продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, одежда, обувь, медикаменты и многое другое.

Внести свой вклад может каждый, пункты приёма и волонтёрские штабы работают по адресам: ул. Силикатная, д. 12, Молодежный центр «Импульс», с 09.00 до 21.00, ул. Мира, д. 2А, «ДК Яуза», с 09.00 до 21.00 ул. Мира, д. 37, местное отделение партии «Единая Россия», телефон: 8 495 581-06-34, по будням с 09.00 до 17.00, ул. Мира, д. 9. ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.



