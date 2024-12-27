Более двадцати муниципальных катков будут работать этой зимой в Мытищах

В этом году для любителей покататься на коньках в Мытищах будут открыты более двадцати площадок. Центральный городской каток с искусственным льдом уже работает на площади перед ДК «Яуза», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Все остальные площадки подразумевают естественное ледовое покрытие и в настоящей момент находятся в разной степени готовности.

Повезло жителям сельских территорий, где среднесуточная температура ниже, чем в городской среде, что позволило проводить регулярную заливку. В селах Марфино и Федоскино, а также в деревне Аксаково площадки уже пригодны к катанию. Неплохое состояние льда и в деревне Чивирево. В городской черте ближе всех к хорошему состоянию хоккейная коробка на стадионе в микрорайоне «Дружба», но и здесь жителям стоит набраться терпения.

Традиционно этой зимой откроют ледовые площадки на мытищинских стадионах «Торпедо», «Строитель», «Труд», «Дружба».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.