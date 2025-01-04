Более двадцати катков зальют этой зимой в Мытищах

В городском округе Мытищи в новом году будут работать 20 катков. Погодные условия могут иногда вносить свои коррективы, ведь для хорошего качества естественного льда требуются устойчивые минусовые температуры на протяжении нескольких дней, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

А вот центральный городской каток с искусственным льдом в полноценном режиме работает на площади перед ДК «Яуза». Все остальные площадки подразумевают естественное ледовое покрытие и в настоящий момент находятся в разной степени готовности.

На сельских территориях в хорошем состоянии площадки в Марфино, Федоскино, Аксаково и Чиверево. Традиционно этой зимой открыты ледовые площадки на мытищинских стадионах «Торпедо», «Строитель», «Труд», «Дружба», а также в Мытищинском лесопарке. Жители Мытищ имеют возможность выбрать наиболее удобный и подходящий для себя вариант для зимних развлечений. Независимо от того, предпочитают ли они центральную городскую площадку с искусственным льдом или уютный каток в сельской местности, каждый найдет место по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.