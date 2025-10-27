Более чем на 4 тыс городских клумб Подмосковья высадят тюльпаны до морозов

В Московской области стартовала осенняя посадка тюльпанов. Это ежегодная традиция позволяет украсить городские клумбы яркими цветами в преддверии майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Посадка тюльпанов в октябре является обязательной процедурой, обеспечивающей их цветение весной. Для успешного развития цветов важно обеспечить правильный температурный режим почвы +8…+10°С. Именно в этот период начинают развиваться корневая система и почки будущих цветков.

В подмосковных городах планируется посадить тысячи луковиц. Например, в Коломне ожидается появление около 39 тыс. новых тюльпанов, в Серпухове — больше 32 тыс., а в Зарайске — порядка 3 тыс.

Цветники Подмосковья будут радовать жителей и гостей региона весной, создавая праздничную атмосферу и подчеркивая красоту городов. Важно отметить, что тюльпаны являются лишь частью общей композиции клумб. После завершения своего короткого периода цветения их сменяют другие многолетние цветы, поддерживающие декоративность участка весь сезон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.