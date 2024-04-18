Более 97 тыс цветов высадят на клумбах и улицах Щелкова в этом году

Служба содержания и благоустройства городского округа Щелково в этом году высадит на улицах округа более 97 тыс. цветов. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Щелкова.

Осенняя посадка была акцентирована на тюльпанах — их высадили 27 тыс.

Летом улицы и клумбы города украсят петунии, примулы, бегонии, виолы, газании, цинерарии и агератумы.

В прошлом году жители округа заботливо выкопали множество тюльпанов для пересадки на свои приусадебные участки.

Камеры системы «Безопасный регион» работают на всех наших территориях, поэтому жителям рекомендуют так не делать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.