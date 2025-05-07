сегодня в 20:01

Более 9,5 тыс голосов оставили королевцы за объекты благоустройства по федеральному проекту

Всего на голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Королеве вынесено шесть городских территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день за их обновление проголосовали 9731 человек.

Лидирует в голосовании Центральный городской парк — самое крупное и посещаемое в городе общественное пространство, которое активно используется для культурных, детских мероприятий. Площадь парка — 11 га. Количество голосов, отданных за Центральный парк — 7338.

На втором месте, собрав 860 голосов, остается территория Старого парка, расположенного в микрорайоне Юбилейный, площадью 4,4 га. В случае победы здесь планируют провести комплексное благоустройство: обновление пешеходных дорожек, установку удобных скамеек, оборудование освещения и видеонаблюдения, а также озеленение.

Замыкает тройку лидеров с 805 голосами бульварная часть проспекта Королева — центральной улицы наукограда, на которой установлен памятник легендарному конструктору Сергею Королеву. Площадь этой территории — 2,5 га.

Еще три объекта пока отстают: сквер у дома 2 по улице Трудовая — 307 голосов, сквер ветеранов труда по улице Циолковского — 241 голос, сквер в микрорайоне Текстильщик по улице Тарасовская — 192 голоса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.