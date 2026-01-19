Более 900 жителей Жуковского приняли участие в Крещенских купаниях

В ночь с 18 на 19 января в Жуковском на реке Быковка прошли Крещенские купания, в которых приняли участие более 900 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крещенские купания состоялись на реке Быковка в ночь с воскресенья на понедельник. На Великое водоосвящение на улице Федотова пришли более 900 жителей, из них 360 человек окунулись в иордань.

Мероприятие посетил глава городского округа Андроник Пак, который поздравил жителей с праздником и пожелал крепкого здоровья и счастья.

Для безопасности участников дежурили медицинские работники, сотрудники полиции и волонтеры. Купель была оборудована лестницей с перилами, иордань закрыта со всех сторон, погружение контролировали спасатели. Все меры безопасности были соблюдены, происшествий не зафиксировано.

На территории у реки установили модульные обогреваемые палатки для переодевания и палатки с горячим чаем.

