Более 900 тыс вызовов поступило в Систему-112 Подмосковья в октябре

В октябре жители и гости Подмосковья обратились на единый номер «112» Московской области более 930 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Самой востребованной экстренной службой в октябре стала скорая медицинская помощь — почти 300 тыс. обращений. Сотрудников полиции и ГИБДД вызывали 90 тыс. раз. В пожарную охрану через Систему-112 Московской области передано свыше 12 тыс. вызовов.

Система-112 Московской области нацелена на оказание помощи наиболее удобными для жителей и гостей Московской области способами.

Чаще всего граждане пользовались телефонным звонком — свыше 855 тыс. вызовов.

Мобильным приложением «Система-112 МО» для вызова экстренных оперативных служб воспользовались около 1300 раз.

Справочные вызовы (по вопросам ЖКХ и другие) составили свыше 107 тыс. Операторы Системы-112 Московской области находятся на связи 24/7.

Достаточно набрать короткий номер «112» и экстренная помощь в пути.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.