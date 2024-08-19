Более 900 работ представлено на выставке стендовых моделей в Ступине

В историко-краеведческом музее Ступина распахнула свои двери XVII Международная выставка-конкурс стендовых моделей и росписи миниатюр. Это грандиозное событие собрало под своей крышей талантливых мастеров со всей России и зарубежья, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Юбилейная выставка стала одной из крупнейших в стране, представив на суд зрителей более 900 работ. Участники — от юных дарований до опытных мастеров — поражают разнообразием своих творений. Среди них — модели военной техники, космических кораблей, архитектурных сооружений и многое другое.

Особое внимание привлекает юный участник Лев Шевченко, 17-летний член клуба «Патриот». Лев, несмотря на свой возраст, уже успел заявить о себе в мире моделизма и в этом году представляет свои работы как в юношеской, так и во взрослой категории. Его увлечение не только помогает отвлечься от учебы, но и позволяет найти единомышленников.

«Выставки — это не просто соревнования, это площадка для общения и обмена опытом. Здесь ты можешь поделиться своими знаниями, узнать что-то новое и просто провести время в кругу единомышленников», — поделился впечатлениями Лев Шевченко.

Организаторы выставки подготовили для посетителей насыщенную программу: лекции-демонстрации, соревнования по запуску миниатюрных планеров и даже зону тематической торговли, где можно приобрести уникальные сувениры и специализированную литературу.

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