Более 900 фактов пропажи людей в лесу зарегистрировали в Подмосковье в этом году

В текущем году сотрудники региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства Московской области зафиксировали 919 случаев, когда граждане терялись в лесу. В общей сложности на территории государственного лесного фонда Подмосковья заблудились 1234 человека, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В соответствии с регламентом установочные данные о гражданах, местах их возможного нахождения, времени последнего выхода на связь и другая необходимая информация оперативно передана в участковые лесничества для принятия мер реагирования.

В более чем 700 случаях грибникам и любителям прогулок на природе потребовалась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Лишь в около 190 случаях потерявшиеся смогли выбраться самостоятельно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.