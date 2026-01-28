Более 90 тыс восьмиклассников Подмосковья прошли региональную диагностику

27 января свыше 90 тысяч учеников восьмых классов из 843 школ Московской области приняли участие в региональной диагностической работе по оценке функциональной грамотности, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Комплексная региональная диагностическая работа включала три блока: читательская, математическая и естественно-научная грамотность. На выполнение каждого блока отводилось по 30 минут. Участникам предлагалось решить 15 заданий, основанных на реальных жизненных ситуациях.

Работы выполнялись как на бумажных бланках, так и в онлайн-формате — выбор способа определяла каждая школа. Все материалы предоставлялись через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», которая также использовалась для проверки заданий независимыми экспертами, пояснили в пресс-службе ведомства.

Максимальный балл за работу составлял 25, успешным считался результат от 11 баллов. Оценки за выполнение работы не выставлялись. Итоги диагностики позволят школам выявить пробелы в знаниях, скорректировать внеурочную деятельность и повысить квалификацию педагогов.

Завершение цикла комплексных диагностических работ намечено на 3 февраля — в этот день задания выполнят девятиклассники.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.