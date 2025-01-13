Более 90 мероприятий пройдут в столице ко Дню российского студенчества

Ко Дню российского студенчества в Москве подготовили свыше 90 различных мероприятий, среди них концерты, экскурсии и соревнования, сообщает пресс-служба городского комитета общественных связей и молодежной политики.

Вход на мероприятия бесплатный, но требуется предварительная регистрация на портале «Молодежь Москвы».

«Ребят будут ждать с 22 по 26 января на ВДНХ и в парках, спортивных комплексах и культурных центрах. В программе — встречи с героями России, конкурсы, фестивали предпринимательства и короткометражного кино», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

22 января пройдет финал конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы». В гала-концерте будут участвовать 22 человека. Конкурсанты подготовили индивидуальные и совместные номера.

23 января в городских университетах и молодежных пространствах состоятся встречи с участниками спецоперации и ветеранами боевых действий. А 24 января в легкоатлетическом манеже МГСУ пройдет первый этап соревнования «Лига универов». В этот же день проведут V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест», показ работ и награждение финалистов Молодежного фестиваля короткометражного кино «Фундук».

25 января молодых людей приглашают бесплатно покататься на коньках в парках и на других площадках. Нужно будет показать студенческий билет. Также бесплатный вход будет и для обладательниц имени Татьяна, им понадобится паспорт.

На ВДНХ состоятся тематические экскурсии, на катках в парке Дружбы и саду им. Н. Э. Баумана организуют бал-маскарад, а в «Лужниках» — флешмоб Снегурочек.

Татьянин день — День российского студенчества отмечается 25 января. Дата выбрана в честь дня учреждения Московского университета (сейчас — МГУ им. Ломоносова).