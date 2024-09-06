Более 90 детей стали победителями и призерами конкурса «Про мой район» в Москве

В столице завершился третий детский творческий конкурс «Про мой район». Церемония награждения победителей и призеров прошла на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в парке искусств «Музеон», сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, наград удостоились 48 лауреатов. Еще 44 участникам вручили специальные призы за особый взгляд, творческий подход и поддержку защитников Отечества. Полный список лауреатов опубликован на официальном сайте.

Заявки принимались с 1 июня по 31 июля. Ребята в возрасте от четырех до 17 лет прислали на конкурс больше 7,5 тыс. работ, в том числе рисунки, рассказы, стихи и т. д. Дети посвятили их любимым местам в городе и близким людям.

В основу многих работ легли спортивные и трудовые достижения родных. Самыми активными оказались жители Северо-Восточного, Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского округов.

В рамках конкурса предусмотрели четыре возрастные группы: от четырех до семи лет, от восьми до 11, от 12 до 14 и от 15 до 17. В каждой из них были выбраны победители и призеры. Кроме того, в рамках специальной номинации «За поддержку защитников Отечества» ребят наградили за истории об отцах и старших братьях, которые сейчас находятся на передовой в зоне проведения СВО.

Большое количество работ собрала категория «Рисунок „Мой район. Мой двор“». Участники изобразили любимые игровые площадки, сады, набережные, школы, станции метро и знаковые памятники архитектуры.

В номинации «Экскурсия „Мой район“» юные москвичи предложили не только пешеходные, но и трамвайные, велосипедные, беговые прогулки. Также конкурсанты прислали много забавных видеозарисовок, главными героями которых были их питомцы.

Оценивали творчество участников известные деятели искусства, летчики-космонавты, прославленные спортсмены и лидеры креативной индустрии, среди которых Елена Бондаренко, Евгений Степанов, Дарья Сагалова. Председателем жюри стал руководитель проектов программы «Мой район» Антон Хреков.

Конкурс проводится в рамках программы мэра Москвы «Мой район». Впервые он состоялся в 2022 году.