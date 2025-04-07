Более 9 тыс жителей Красногорска поучаствовали в субботнике

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова на всех территориях муниципалитета проходят весенние субботники. В масштабных работах по наведению чистоты и порядка, состоявшихся 5 апреля, приняли участие сотрудники коммунальных служб, управляющих компаний, администрации. Активно включились в процесс представители учреждений спорта, культуры и образования, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Педагогам с удовольствием помогали учащиеся. Большой вклад в общее благое дело также внесли неравнодушные жители.

Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина присоединилась к участникам субботника, организованного на Лесной улице. На этой локации убрали мусор, а также спилили сухостойные деревья.

«Задача — не только сделать город чище, но и продолжить уборку дворов. Особое внимание уделяется детским игровым площадкам. Также планируется высадка новых зеленых насаждений», — отметила Наталья Сергеевна.

Она также поблагодарила красногорцев за активную жизненную позицию.

Потрудились и в микрорайоне Павшинская пойма. В ходе субботника, участие в котором приняла заместитель главы муниципалитета Елена Горшкова, территорию в устье реки Баньки расчистили от прошлогодней листвы и мусора.

В пгт. Сабурово жители ЖК «Пятницкие кварталы», сотрудники территориального отдела Отрадненское и коммунальных служб, заместитель главы округа Юлия Ананкина объединили усилия, чтобы облагородить территорию жилого комплекса. Также субботники прошли на ул. Стадионной в поселке Нахабино и улице Советской в селе Ильинское.

«Продолжаем комплексные работы по наведению чистоты и благоустройству нашего округа. Более 9 тысяч человек приняли участие в сегодняшних субботниках, охвативших все территориальные отделы, и уже по традиции — учреждения образования, культуры и спорта. Наряду с точечными работами по территориям вместе с жителями, наши профильные службы задействованы в уборке дорог, покраске элементов благоустройства, опиловке, наведении порядка на общественных пространствах, мемориальных местах и прибрежных полосах», — подвел итог субботника глава округа Дмитрий Владимирович Волков.

Руководитель муниципалитета поблагодарил всех, кто вкладывает силы, помогая делать его еще краше и уютнее, а также пригласил красногорцев на следующий субботник, чтобы также командно и сообща продолжить подготовку к теплому сезону.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.