Более 9 тыс вызовов приняли в системе-112 Одинцовского округа

Свыше 9,2 тыс обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа Подмосковья с 27 апреля по 3 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За неделю операторы приняли более 9200 вызовов. Наибольшее количество обращений — 4214 — было связано с вызовом скорой медицинской помощи. В полицию и ГАИ жители обращались 1363 раза. По линии МЧС и пожарной охраны зафиксировано 193 вызова, в газовую службу — 305.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.