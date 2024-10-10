Более 9 тыс обращений предпринимателей отработано в Подмосковье в 2024 году

Количество обращений предпринимателей в ЦУР «Бизнес» в Московской области за первые девять месяцев 2024 года составило более 9 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В систему ЦУР «Бизнес» за первые три квартала 2024 года поступило 9 328 обращений. Все больше бизнесменов и начинающих предпринимателей пользуются этим инструментом для решения задач и получения поддержки. На данный момент мы уже решили 99% поступивших в этом году обращений. Важно, что по сравнению с прошлым годом мы фиксируем снижение количества сложных вопросов до 317 — в отчетном периоде таких обращений стало на 22% меньше», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Поступающие в ЦУР «Бизнес» обращения распределяются на три категории. Первая — это консультации, которые в большинстве случаев предоставляются сразу же. Доля таких обращений за первые три квартала 2024 года составила 88%. Основные темы консультаций: меры поддержки, открытие и ведение бизнеса, а также земля и недвижимость для бизнеса.

Вторая категория — это обращения для получения поддержки при решении задач, стоящих перед предпринимателями. Доля таких запросов в общем количестве обращений в ЦУР «Бизнес» составила 8%. Вопросы в этой категории касаются, например, получения имущественной поддержки: подбор земельного участка или помещения для бизнеса, и другие запросы. Также предпринимателей интересует получение лицензий и разрешений. Кроме того, значительная часть обращений касается поддержки в решении задач при проведении строительных работ.

Третья категория — сложные запросы, которые требуют привлечения профильных специалистов, в том числе из разных министерств, ведомств и структур. На такие вопросы пришлось 4% обращений. Основные темы в этой категории: административные барьеры, подключение объектов бизнеса к сетям, а также земельные и имущественные вопросы.

ЦУР «Бизнес» — это практика, разработанная в Московской области. Единая система отработки обращений инвесторов и предпринимателей получила высокие оценки на федеральном уровне и была рекомендована в качестве нового элемента Регионального инвестиционного стандарта. Сегодня подмосковная практика активно тиражируется в 30 регионах России и будет внедрена повсеместно к концу 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.