Более 9 тыс исследований яиц провели в подмосковных лабораториях в 2024 году
Фото - © Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В 2024 году специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели более 9 тыс. диагностических исследований яиц, отобрано 5,5 тыс. проб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода региона.
В рамках исследований применялись органолептические измерительные методы и овоскопия.
При органолептическом исследовании определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка. Овоскопия дает возможность установить мелкие трещины, проверить состояние белка и желтка.
Исследования проходит продукция, реализуемая на региональных ярмарках и рынках. Во избежание покупки контрафакта совершать покупки можно только в санкционированных местах торговли, где продажи производятся с полным комплектом документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.
Всего в регионе действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.