Более 9 тыс исследований яиц провели в подмосковных лабораториях в 2024 году

В 2024 году специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели более 9 тыс. диагностических исследований яиц, отобрано 5,5 тыс. проб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода региона.

В рамках исследований применялись органолептические измерительные методы и овоскопия.

При органолептическом исследовании определяется запах и цвет продукта, консистенция и соотношение отдельных частей белка. Овоскопия дает возможность установить мелкие трещины, проверить состояние белка и желтка.

Исследования проходит продукция, реализуемая на региональных ярмарках и рынках. Во избежание покупки контрафакта совершать покупки можно только в санкционированных местах торговли, где продажи производятся с полным комплектом документов, подтверждающих происхождение и содержащих информацию о товаре.

Всего в регионе действует 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых трудится 123 высококвалифицированных специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.