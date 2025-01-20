Более 9 тыс человек поучаствовали в крещенских мероприятиях в Ленинском округе

В Ленинском городском округе мероприятия по случаю Крещения Господня посетили более 9 тысяч верующих. В торжественных богослужениях, которые состоялись в 26 храмах на территории муниципалитета, приняли участие порядка 6 тысяч человек. Еще более 3 тысяч жителей и гостей округа окунулись в шести специально оборудованных купелях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Все мероприятия прошли в штатном режиме, порядок и безопасность в ходе богослужений и крещенских купаний обеспечивали около 130 сотрудников полиции, МЧС, администрации муниципалитета, представителей волонтерского и казачьего сообществ, а также медиков», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Всего на территории муниципалитета были оборудованы шесть мест крещенских купаний: два — на открытых водоемах — озере Кругляш и пруду на территории учебного центра МЧС в Апаринках, и четыре — на территории храмов. Самыми посещаемыми стали купели в Преображенском храме в поселке Совхоза имени Ленина, в Троицком храме в Измайлово и в храме Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово. В каждой из них окунулись от 600 до 850 человек.

В пресс-службе добавили, что возле всех мест крещенских купаний были организованы теплые раздевалки, пункты обогрева, раздача горячего чая. До купелей можно было доехать на общественном транспорте, работа которого в крещенскую ночь была продлена до 03:00.

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