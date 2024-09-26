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Более 850 мероприятий провели в парках Химок этим летом

За летний период в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. 80 тыс. жителей и гостей города приняли участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Самыми многочисленными мероприятиями оказались празднование Дня России и фестиваль «Ярко в парках», которые посетили несколько тысяч жителей.

Самым популярным традиционно стал парк Толстого. За летний период его гостями стали почти 700 тыс. химчан. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Ежедневно особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.