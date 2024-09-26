Более 850 мероприятий провели в парках Химок этим летом
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
За летний период в парках городского округа Химки провели 854 праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий. 80 тыс. жителей и гостей города приняли участие в эстафетах, мастер-классах, выставках и концертах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Летний сезон в парках завершен, но мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для маленьких химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Самыми многочисленными мероприятиями оказались празднование Дня России и фестиваль «Ярко в парках», которые посетили несколько тысяч жителей.
Самым популярным традиционно стал парк Толстого. За летний период его гостями стали почти 700 тыс. химчан. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Ежедневно особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки