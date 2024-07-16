Более 83 тысяч вещей отправили в зону СВО домодедовские волонтеры

За два года было обработано 1496 заявок от бойцов. Изготовлено и отгружено более 83 тысяч единиц необходимых для них вещей.

Волонтеры делают своими руками и отправляют на фронт маскировочные сети, «костюмы лешего», снайперские капюшоны, носилки, эвакуационные стропы, госпитальные подушки, повязки, а также собирают сушеные фрукты, ягоды, мед с орехами и многое другое.

Добровольческое движение «Птички ДМД» было образовано 22 октября 2022 года и объединило неравнодушных жителей Домодедово, которые хотят оказать посильную помощь нашим бойцам. Изначально помощь направлялась домодедовским военнослужащим, но сейчас оказывается бойцам со всей России.

«За время работы штаба была проделана огромная работа. Мы не делим на своих и чужих. Там все наши и все ждут помощи», — руководитель волонтерского движения «Птички ДМД» Екатерина Чекоданова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.