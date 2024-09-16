Более 81 млн рублей в Подмосковье пойдет на развитие гражданского общества

Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов запустили конкурс на предоставление грантов для НКО на развитие гражданского общества в Подмосковье, говорится на сайте ведомства .

В этом году прием заявок начнется 23 сентября и продлится до 22 октября. Заявку может подать любое зарегистрированное на территории региона НКО, удовлетворяющее требованиям участия в конкурсе. Необходимо описать идею своего проекта, его социальную значимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.

Грантовый конкурс для НКО Московской области проводится уже в четвертый раз. В этом году общая сумма субсидии составляет более 81 млн рублей.

«В Подмосковье много неравнодушных людей и некоммерческих неправительственных организаций, которые помогают тем, кто в этом нуждается, которые занимаются нашей молодежью, которые развивают наш регион, делают его еще лучше. Мы стараемся регулярно поддерживать такие важные инициативы, и наш совместный с ФПГ конкурс для НКО — один из основных инструментов. В прошлом году субсидии на развитие гражданского общества в регионе получил 41 социально значимый проект. В направлении „молодежная политика“ поддержку получили 8 проектов, „добровольческая деятельность“ — 10 проектов, „культура и искусство“ — 10 проектов, „социальная защита граждан“ — 13 проектов», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность.

В этом году субсидия распределяется по направлениям в следующих размерах:

культура и искусство — 27 871 665 рублей;

социальная защита граждан — 25 871 665 рублей;

молодежная политика — 13 935 832,50 рублей;

добровольческая (волонтерская) деятельность — 13 935 832,50 рублей.

Конкурс будет проведен в четыре этапа:

прием заявок (23 сентября — 22 октября)

экспертиза проектов (31 октября —13 ноября)

определение победителей и публикация результатов (20 ноября)

дата начала заключения соглашений о предоставлении грантов (20 ноября — 19 декабря)

Подробнее об условиях и порядке проведения конкурса можно узнать на сайте мособл.гранты.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.