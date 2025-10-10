Более 8,1 млн людей зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья за 13 лет

Подмосковный портал госуслуг празднует свое 13-летие. За этот период портал стал незаменимым помощником для 8,1 млн пользователей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За тринадцать лет регпортал стал самой популярной онлайн-платформой Подмосковья, на которой доступно свыше 400 услуг и сервисов, а число посещений в месяц составляет в среднем 7,6 млн. При этом современные ИТ-тенденции мотивируют нас развивать портал в новых направлениях. Так, искусственный интеллект начал проверять документы, прикрепленные к онлайн-заявлениям. ИИ-технология работает уже более чем в 180 услугах и проверила более 3 млн документов. Кроме того, в августе мы запустили на портале Добробота, который помогает пользователям по земельно-имущественным вопросам. За первые месяцы работы бот провел более 2 тыс. консультаций», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

С 11 октября 2012 года портал госуслуг Московской области предоставляет электронные услуги и сервисы для жителей и бизнеса региона.

Самой популярной онлайн-услугой для жителей является «Запись в кружки и секции» — ею воспользовались более 6,7 млн раз. Среди услуг для бизнеса лидирует «Выдача разрешения на деятельность такси» — 650 тыс. заявлений.

Кроме того, на региональном портале доступно 24 комплексных услуги (11 для граждан и 13 для бизнеса) по различным жизненным ситуациям, среди которых «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Скоро в школу», «Инвалидность» и «Защитники Отечества». Также 11 онлайн-услуг предоставляется в проактивном режиме — пользователь получает в личный кабинет регпортала предзаполненное заявление, ему остается только проверить данные и отправить заявку в ведомство.

По данным Мингосуправления, с начала 2025 года число пользователей портала госуслуг Подмосковья с учетной записью ЕСИА увеличилось почти на 800 тыс. человек и превысило 8,1 млн. Большинство из них — мужчины, их примерно на 16% больше, чем женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.