Более 800 заявлений на изменение данных СНИЛС принял МФЦ Сергиева Посада

В МФЦ Сергиево-Посадского городского округа жители могут зарегистрироваться и получить СНИЛС, внести изменения в анкетные данные, содержащиеся в документе, а также обратиться для восстановления документа в связи с его утерей. С начала года жители округа подали 800 таких заявлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Больше всего обращений в наши офисы МФЦ поступает по государственной услуге об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся на индивидуальном лицевом счете. Ведь если вовремя не сообщить об изменении личных данных, могут возникнуть сложности при получении государственных услуг», — рассказала врио директора МФЦ Сергиево-Посадского городского округа Елена Беляева.

Оформить СНИЛС, а также подать заявление об изменении анкетных данных, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, можно в ближайшем МФЦ. Для оформления СНИЛС заявителю необходимо иметь при себе паспорт РФ, а для лиц, не достигших 14-ти лет, потребуется свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя или его законного представителя.

Адреса и график работы подмосковных многофункциональных центров доступны на карте офисов на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.