Более 800 заявлений на аттестацию медиков подали на портале Подмосковья в 2025 г

С начала 2025 года электронной услугой «Аттестация медицинских работников Московской области» на региональном портале воспользовались более 800 раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Получить услугу могут специалисты со средним или высшим медицинским и фармацевтическим образованием, осуществляющим деятельность в медицинских организациях Московской области, а также иных организаций, расположенных в регионе. Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через 2 года после получения предыдущей.

Чтобы подать заявление, необходимо заполнить онлайн-форму и приложить подтверждающие документы, в том числе аттестационный лист. Документ нужно заполнить в печатном виде, подписать у руководителя медорганизации и заверить в отделе кадров. После подачи заявления медработнику нужно будет пройти очно тестовый контроль знаний и собеседование.

Результаты испытаний рассмотрит аттестационная комиссия, после чего в личном кабинете на региональном портале появится решение об оказании услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.