Более 800 выпускников колледжа «Подмосковье» получат цифровой паспорт компетенций

В колледже «Подмосковье» завершаются демонстрационные экзамены. В этом году свыше 800 выпускников успешно прошли итоговую аттестацию по своим специальностям и вместе с дипломом получат цифровой паспорт компетенций, подтверждающий уровень их знаний и навыков. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Демонстрационные экзамены стали финальной проверкой профессионального мастерства выпускников. Они показали все навыки, полученные во время обучения. Условия экзаменов были максимально приближены к производственной среде.

Оценку работам учащихся давали независимые эксперты, среди которых — представители ведущих производственных организаций. Так, главными и техническими экспертами при аттестации будущих специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей выступили представители Унечского техникума отраслевых технологий и транспорта имени Героя России А. В. Рассказы Брянской области. Специалисты отметили высокий уровень подготовки студентов и их уверенные профессиональные действия.

В экзаменах участвовали студенты специальностей «Оператор станков с программным управлением», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Повар, кондитер», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки)», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Информационные системы и программирование».

Цифровой паспорт компетенций станет важным дополнением к диплому, подтверждающим квалификацию выпускника. Его наличие, по словам представителей колледжа, повышает конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда, облегчает трудоустройство и гарантирует качество их профессиональной подготовки.

В колледже пожелали выпускникам успешного старта карьеры, уверенности в своих силах и стремительного профессионального роста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.