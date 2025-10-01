Более 800 тыс ребят и педагогов стали участниками «Школы питания»

За три учебных года в занятиях приняли участие более 800 тыс. учеников, родителей и преподавателей. Каждое пятое учебное заведение страны присоединилось к программе, а в 4% российских школ ее внедрили в урочную и внеурочную деятельность.

Понятие «полезная еда» у рядового потребителя обычно вызывает не самые позитивные ассоциации. Дети скажут, что это скучно и невкусно, взрослые – что слишком дорого и сложно. Чтобы рассеять эти предубеждения и научить своих гостей выбирать правильные продукты, торговая сеть в партнерстве с проектом «Здоровое питание» Роспотребнадзора и Агентством стратегических инициатив запустила в 2023 году уникальную образовательную программу. Аналогов ей в РФ на сегодня нет.

72% участников отметили, что улучшили свои компетенции в области здорового образа жизни благодаря программе, а 11% начали впервые применять полученные знания на практике и следовать правилам сбалансированного рациона.

Уточняется, что в Москве за три года участие приняли 19 369 учеников и 491 педагогов. В занятиях было задействовано 499 школ.

«Я даже не ожидала, что будет настолько интересно. Редко бывает такой баланс — полезная тема, визуальная поддержка, игровая форма. Ребенок впервые задумался, сколько на самом деле калорий в тарелке и почему завтрак должен быть плотным, а не сладким. Начал интересоваться этикетками. Он понял, что еда – источник пользы, а не только удовольствия. И я уверена, что благодаря таким проектам наши дети научатся более чутко относиться к своему организму и следить за своим здоровьем», — выразила мнение мама – участница проекта.

Торговая сеть продолжает свои исследования по эффективности проекта и в целом востребованности культуры здорового образа жизни. К настоящему времени уже собрана уникальная база данных для ИИ о ЗОЖ-грамотности жителей всех российских городов. Это позволит команде точнее выбирать приоритеты и выстраивать планы дальнейшего развития программы.