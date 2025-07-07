Более 800 тыс человек посетили культурные мероприятия в Подмосковье с января

С начала года искусственный интеллект обработал свыше 136 тыс. фотографий с более 60 тыс. мероприятий, насчитав свыше 800 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Нейросеть ведет подсчет посетителей в парках, библиотеках и домах культуры региона, а именно анализирует фотографии, сделанные на мероприятиях, подсчитывает число гостей и формирует подробный отчет.

Благодаря умному помощнику экономится до 10 тыс. часов рабочего времени в год. Также преимущества ИИ-практики состоят в обработке фотографий с точностью 99%, изменении расписания на основе рейтинга востребованности мероприятий, контроле — подсчет количества посетителей в более 1 тыс. учреждений Подмосковья.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.