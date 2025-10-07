Более 800 спортсменов приняли участие в Открытом турнире по каратэ в Щелкове

В Щелкове завершился XV Открытый турнир по каратэ (WKF) на кубок городского округа, который проходил в период с 4-го по 5-е октября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На центральной арене Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» собралось более 800 спортсменов из 11 регионов нашей страны. Среди участников были представители Владимирской, Ивановской, Калининградской, Калужской областей, Москвы, Московской области, Нижегородской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Поединки проходили в дисциплинах ката и кумитэ на четырех спортивных площадках.Особенностью турнира стало разделение спортсменов на две категории. Категория A: спортсмены с опытом выступлений; Категория B: спортсмены с меньшим опытом выступлений.

Турнир прошел на высочайшем уровне организации и продемонстрировал впечатляющую конкуренцию среди юных талантов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.