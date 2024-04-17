Более 800 сотрудников инвесткоманд начали учебу на программе Минэкономразвития

В Москве стартовало обучение региональных инвестиционных команд со всей России по программе Высшей школы госуправления Президентской академии и Минэкономразвития России: «Управленческое мастерство: развитие региональных команд». Ее разработали для повышения качества внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова.

«Региональный инвестиционный стандарт — это основа экономического роста субъектов РФ, над которой нужно постоянно работать. Важно, чтобы местные команды разбирались в нюансах мер поддержки, адресно их подбирали и комбинировали. Потому что работа с инвесторами — это в первую очередь работа регионов. Вы те, кто решает 95% вопросов предпринимателей. Задача федерации в том, чтобы работать с вами в связке, системно развивать инструменты поддержки, помогать во взаимодействии с банками в реализации крупных, сложных инвестиционных проектов», — обратился в приветственном слове к участникам программы министр экономического развития Максим Решетников.

Обучение пройдут более 800 специалистов. Программа продлится полгода очно и дистанционно в межмодульный период. Участники из 89 субъектов, включая новые регионы, получат необходимые навыки для формирования ключевых институтов по работе с инвесторами, повысят свои финансовые компетенции, ознакомятся с лучшим опытом по привлечению бизнеса.

«РАНХиГС — это крупнейший вуз Европы, не только России. У нас 4,5 тыс. программ, по которым обучаются 270 тыс. человек. Это действительно очень много. Но есть программы особые. И вот эта программа одна из таких. Она собрала заместителей губернаторов и министров, руководителей муниципалитетов, агентств развития, представителей предпринимательского сообщества. Были острые дискуссии на тему того, что нельзя собирать вместе бизнес и государство. Но у нашей команды нет ни малейших сомнений, что это не просто правильно, это помогает делать программы совсем на другом уровне, обмениваться опытом, делиться проблемами, лучше друг друга узнавать и понимать», — сообщил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

Программа «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» действует третий год. С ее помощью порядка 2 тыс. специалистов уже повысили свою квалификацию. В этом году, помимо представителей регионов, в ней принимают участие сотрудники ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений, которые также участвуют в работе по внедрению стандарта и оценки качества проделанной работы.

«В руках регионов много инструментов привлечения инвестиций. Конечно, в каждом муниципалитете нельзя создать особую экономическую зону или туристический магнит, но сами команды как раз и есть тот магнит, который может притягивать инвестиции, работодателей и налоговые поступления. Привлечение инвестиций сегодня — ключевой фактор политического и экономического суверенитета», — сказал участникам программы Алексей Репик, председатель «Деловой России».

В этом году оценка внедрения регионального инвестиционного стандарта завершится к лету, а результаты представят в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.