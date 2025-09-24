Более 800 работников благоустраивают общественные территории Дмитровского округа

Ежедневно, несмотря на погодные условия, коммунальные службы трудятся во всех населенных пунктах Дмитровского округа, чтобы содержать общественные пространства муниципалитета в чистоте и порядке. В их распоряжении — современное оборудование и профессиональный инструмент для выполнения широкого спектра задач. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 800 сотрудников пяти муниципальных учреждений выполняют следующие работы:

комплексную уборку дворов и общественных территорий;

обслуживание контейнерных площадок;

текущий ремонт пешеходных дорожек и тротуаров;

ремонт элементов уличного освещения;

обновление и ремонт игровых элементов и покрытий на детских и спортивных площадках;

опиловку и удаление аварийных и мешающих деревьев и кустарников;

ремонт колодцев в сельских населенных пунктах и многое другое.

Так, например, сегодня:

специалисты МКУ «ЖКХ и Благоустройство» провели комплексную уборку на Советской площади в Дмитрове, где ежедневно бывает много гуляющих. Для удобства горожан там установили четыре дополнительные урны — теперь их общее количество достигло 14.

на улице Пушкинской, у дома 96, коммунальные службы спилили аварийное дерево, а на детской площадке по адресу ДЗФС, 42, смонтировали дополнительное освещение.

сотрудники МКУ «Служба благоустройства «Рогачево» оборудовали перилами пешеходный мостик, ведущий к Рогачевской школе.

Зимой у коммунальных служб также много работы, особенно после сильных снегопадов.

«Я знаю, насколько тяжел труд коммунальщиков. Поэтому меня очень расстраивает, когда я вижу поломанные скамейки или качели, изрисованные стены и мусор, брошенный мимо урны. Не понимаю, как такое вообще возможно. Ведь мы здесь живем, и нам необходимо беречь все, что создано для нас!» — поделилась одна из дмитровчанок.

«Уважайте труд тех, кто делает наш округ чистым, красивым и уютным: не сорите, убирайте за своими питомцами и берегите красоту нашего общего дома. Давайте вместе создавать комфортную среду для жизни!» — подчеркнул врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.