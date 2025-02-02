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Более 800 дефектов покрытия устранили на дорогах Шатуры

Аномально теплая погода этой зимой, частые перепады температур и переходы через ноль сильно влияют на состояние асфальтобетонного покрытия на дорогах муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Шатура.

И пока зима не вернулась, дорожные и коммунальные службы не прекращают работы по уборке и содержанию территорий округа.

Служба дорожного хозяйства и благоустройства выявила дефекты на дорогах Шатуры. Об этом сообщила заместитель директора Службы Мария Махначева. 812 дефектов уже устранены, общей площадью более 1000 квадратных метров. Работа в первую очередь выполнялась по самым аварийным ямам.

На улице Академической в Шатуре дорожники провели работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Общая площадь ремонта составила более 130 квадратных метров. Также ремонт дорог продолжился по улице Калинина и улице Советская. Здесь дорожники уложили 230 квадратных метров асфальта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.