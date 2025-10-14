Более 80 земельно-имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 6 по 10 октября в Московской области состоялось 83 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Отмечается рост интереса к участию в торгах Подмосковья. Всего за прошлую неделю в торгах приняло участие 203 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,4 человека на лот. Например, в аукционе по аренде земельного участка под ЛПХ в городском округе Ступино (с. Шугарово) боролось 12 человек! Напомним, основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко! Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.